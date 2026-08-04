رويترز: الجيش الأمريكي استنفد صواريخه بعيدة المدى في حرب إيران

الوكيل الإخباري- كشفت وكالة "رويترز" أن الجيش الأمريكي استنفد الجزء الأكبر من مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة خلال حربه المستمرة منذ خمسة أشهر مع إيران.



وأشارت المعلومات إلى أن الصواريخ المستنزفة هي بشكل أساسي أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش، إلى جانب صواريخ الضربة الدقيقة الأحدث، حيث أكد مصدران أن الولايات المتحدة استخدمت "عمليا كل" هذه الأسلحة، في استنزاف غير مسبوق لم يسبق الإبلاغ عن مداه، مما يعكس كثافة العمليات العسكرية الأمريكية في مواجهة إيران.

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وقد أوضح مصدر آخر أنه على الرغم من أن القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن قوات الشرق الأوسط، استخدمت تقريبا كل الصواريخ البرية التي كانت لديها قبل بدء الحرب، إلا أنها تمكنت من إعادة التزود من الإمدادات العسكرية الأمريكية في مناطق أخرى من العالم، مما خفف جزئياً من حدة الأزمة، غير أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن قدرة سلسلة الإمداد على مواكبة وتيرة الاستهلاك.



وفي ردها على طلب التعليق على بيانات المخزون، أصدرت الرئاسة الأمريكية بيانا نسبته إلى ترامب، أكد فيه أن الولايات المتحدة تمتلك "ذخائر أكثر بكثير من أي دولة في العالم" و"أكثر بكثير مما نحتاج إليه"، مشيرا إلى أن شركات الدفاع الأمريكية تنتج حاليا ذخائر بمستويات قياسية، وتوسع مصانعها ومعداتها بشكل غير مسبوق، وهو ما يهدف إلى طمأنة الرأي العام الداخلي والخارجي بشأن قدرة الجيش على الاستمرار في العمليات.



غير أن المحللين حذروا من أن الإنتاج الحالي، رغم كونه قياسيا، قد لا يفي بالاحتياجات الفعلية لحرب طويلة الأمد، خاصة في ظل تعقيدات سلسلة التوريد وارتفاع الطلب على أنواع متعددة من الذخائر.