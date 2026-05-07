الخميس 2026-05-07 10:08 م

رويترز: السعودية والكويت ترفعان القيود عن استخدام الجيش الأميركي قواعدهما ومجالهما الجوي

الخميس، 07-05-2026 09:37 م

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، الخميس، نقلا عن مسؤولين أميركيين وسعوديين، بأن السعودية والكويت رفعتا القيود المفروضة على استخدام الجيش الأميركي قواعدهما ومجالهما الجوي.

وكانت هذه القيود قد فُرضت عقب بدء العملية الأميركية لإعادة فتح مضيق هرمز.

 
 


