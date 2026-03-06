الجمعة 2026-03-06 01:05 ص

رويترز: الصين تجري محادثات مع إيران للسماح بمرور النفط والغاز من مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الجمعة، 06-03-2026 12:45 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت 3 مصادر دبلوماسية، بأن الصين تجري محادثات مع إيران للسماح لسفن النفط الخام والغاز الطبيعي المسال القطري بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز مع اشتداد الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران.

اضافة اعلان


وأدت الحرب، التي دخلت يومها السادس الخميس، إلى إغلاق الممر الملاحي الحيوي تقريبا، مما أدى إلى قطع إمدادات خمس النفط والغاز الطبيعي المسال عن دول العالم.


وقالت المصادر، إن الصين التي تربطها علاقات ودية بإيران وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، غير راضية عن خطوة إيران بتعطيل الشحن عبر المضيق وتضغط على طهران للسماح بمرور السفن بأمان.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: دمّرنا قدرات إيران الصاروخية و24 سفينة خلال 3 أيام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم

مضيق هرمز

عربي ودولي رويترز: الصين تجري محادثات مع إيران للسماح بمرور النفط والغاز من مضيق هرمز

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يشدد على ضرورة ضبط النفس واستخدام الحوار لحل الأزمات

سماء تل أبيب وسط وابل جديد من الهجمات الصاروخية الإيرانية

عربي ودولي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام في الاردن

الأمم المتحدة

عربي ودولي مسؤول اممي يحذر من انجرار اليمن في دورة عنف جديدة

أوقاف البلقاء تقيم مأدبة إفطار للأيتام بيوم اليتيم في العالم الإسلامي

أخبار محلية أوقاف البلقاء تقيم مأدبة إفطار للأيتام بيوم اليتيم في العالم الإسلامي



 






الأكثر مشاهدة