رويترز: الصين تجري محادثات مع إيران للسماح بمرور النفط والغاز من مضيق هرمز

وأدت الحرب، التي دخلت يومها السادس الخميس، إلى إغلاق الممر الملاحي الحيوي تقريبا، مما أدى إلى قطع إمدادات خمس النفط والغاز الطبيعي المسال عن دول العالم.
وقالت المصادر، إن الصين التي تربطها علاقات ودية بإيران وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، غير راضية عن خطوة إيران بتعطيل الشحن عبر المضيق وتضغط على طهران للسماح بمرور السفن بأمان.
