رويترز: الصين تجري محادثات مع إيران للسماح بمرور النفط والغاز من مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أفادت 3 مصادر دبلوماسية، بأن الصين تجري محادثات مع إيران للسماح لسفن النفط الخام والغاز الطبيعي المسال القطري بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز مع اشتداد الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران.

وأدت الحرب، التي دخلت يومها السادس الخميس، إلى إغلاق الممر الملاحي الحيوي تقريبا، مما أدى إلى قطع إمدادات خمس النفط والغاز الطبيعي المسال عن دول العالم.