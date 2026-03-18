رويترز: المؤشرات الأولية تشير إلى استهداف دبابة إسرائيلية قاعدة دولية في لبنان

الوكيل الإخباري- ذكر مصدر عسكري، أن النتائج الأولية لتحقيق داخلي أجرته الأمم المتحدة تشير إلى أن قصف دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف موقعا تابعا للمنظمة الدولية في جنوب لبنان في 6 آذار، مما أدى إلى إصابة جنود حفظ سلام غانيين، مما يؤكد تزايد المخاطر مع توسع العمليات الإسرائيلية.

