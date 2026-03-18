الأربعاء 2026-03-18 02:22 م

رويترز: المؤشرات الأولية تشير إلى استهداف دبابة إسرائيلية قاعدة دولية في لبنان

يونيفيل
الأربعاء، 18-03-2026 12:22 ص

الوكيل الإخباري-   ذكر مصدر عسكري، أن النتائج الأولية لتحقيق داخلي أجرته الأمم المتحدة تشير إلى أن قصف دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف موقعا تابعا للمنظمة الدولية في جنوب لبنان في 6 آذار، مما أدى إلى إصابة جنود حفظ سلام غانيين، مما يؤكد تزايد المخاطر مع توسع العمليات الإسرائيلية.

اضافة اعلان


وتتمركز بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، المعروفة باسم اليونيفيل، في جنوب لبنان لمراقبة الأعمال القتالية على امتداد خط التماس مع إسرائيل .

 
 


gnews

أحدث الأخبار

انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

عطية: الملك يقوم بدور محوري في المنطقة والإصلاح نهج ثابت

يلعب الحذاء دورًا مهمًا في تنسيق إطلالة عيد الفطر، إذ يمكن أن يضيف لمسة أنيقة ويمنح المظهر طابعًا ينسجم مع أجواء الاحتفال، لذلك يُعد اختيار التصميم المناسب خطوة أساسية لإكمال اللوك بشكل متناسق. أحذية

الخارجية النيابية تعزي كينيا وإثيوبيا بضحايا الكوارث الطبيعية وتؤكد تضامنها الكامل

صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر

‏هل كان مشهد تيم حسن ورائد مشرف عن "باب الحارة" ارتجاليًا؟

يبلغ حجمه حوالي 1.6 ضعف حجم الأرض.. اكتشاف كوكب جديد "سائل"

التوت الأزرق البري.. جرعة يومية تحمي القلب وتحسّن الهضم

الأكثر مشاهدة