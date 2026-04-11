السبت 2026-04-11 10:34 ص

رويترز: المرشد الأعلى الإيراني الجديد يعاني جروحا وتشوهات حادة

المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي
السبت، 11-04-2026 10:23 ص
الوكيل الإخباري-   قالت ثلاثة مصادر مقربة من الدائرة الداخلية للمرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي لرويترز إنه لا يزال يتعافى من إصابات حادة في الوجه والساق ألمت به جراء الغارة الجوية التي قتلت والده في بداية الحرب.اضافة اعلان


وقالت المصادر الثلاثة إن وجه خامنئي تشوه في الهجوم على مجمع المرشد الأعلى في وسط طهران، وأصيب بجروح بالغة في إحدى ساقيه أو كلتيهما.

غير أن المصادر الثلاثة التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظرا لحساسية الأمر أشارت إلى أن خامنئي يتعافى من جراحه ولا يزال يتمتع بقدرة ذهنية عالية.

وقال اثنان منهم إنه يشارك في اجتماعات مع كبار المسؤولين عبر المؤتمرات الصوتية ويشارك في اتخاذ القرارات بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك الحرب والمفاوضات مع واشنطن.

ويأتي التساؤل بشأن ما إذا كانت صحة خامنئي تسمح له بإدارة شؤون الدولة في وقت تمر فيه إيران بأخطر أزمة منذ عقود مع انطلاق محادثات سلام لا يمكن توقع نتائجها مع الولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية إسلام اباد السبت.

وتقدم روايات المقربين من الدائرة الداخلية لخامنئي الوصف الأكثر تفصيلا لحالة المرشد الأعلى منذ أسابيع. ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من صحة هذه الروايات.

ولا يزال غموض كبير يكتنف مكان خامنئي وحالته وقدرته على الحكم بالنسبة للجمهور، إذ لم يتم نشر أي صورة أو مقطع فيديو أو تسجيل صوتي له منذ الهجوم الجوي الذي أعقبه تعيينه خلفا لوالده في الثامن من آذار.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على أسئلة رويترز بشأن مدى إصابات خامنئي أو سبب عدم ظهوره حتى الآن في أي صور أو تسجيلات.
 
 


قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي

عربي ودولي قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي

هدنة بين روسيا وأوكرانيا بمناسبة عيد الفصح

عربي ودولي هدنة بين روسيا وأوكرانيا بمناسبة عيد الفصح

نيوزيلندا

عربي ودولي نيوزيلندا تتأهب لإعصار فايانو وتصدر أوامر بإجلاء سكان الجزيرة الشمالية

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

اقتصاد محلي تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

البقاء لله

الوفيات وفيات السبت 11-4-2026

6 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مخيم البريج وخان يونس

فلسطين 6 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مخيم البريج وخان يونس

واشنطن وطهران على طاولة المحادثات في إسلام آباد وسط توقعات متواضعة

عربي ودولي واشنطن وطهران على طاولة المحادثات في إسلام آباد وسط توقعات متواضعة



 






