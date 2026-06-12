رويترز: الهند تستدعي مسؤولا بالبعثة الأميركية بشأن استهداف سفن قبالة عُمان

وهذه هي المرة الثانية التي تُعبر فيها نيودلهي عن استيائها خلال ثلاثة أيام.
وقُتل ثلاثة بحارة هنود في هجوم أميركي استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان الأربعاء، في حين تم إنقاذ 20 بحارا بعد غارة استهدفت السفينة جلفير الخميس.
وأكدت السلطات الهندية الخميس، مقتل ثلاثة بحارة هنود عقب تنفيذ الولايات المتحدة عملية عسكرية بهدف اعتراض ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان في إطار جهود واشنطن لمنع عبور سفن مرتبطة بإيران.
والإعلان عن سقوط قتلى هو الأول منذ بدء الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية في 13 نيسان، وهي عمليات أعطبت خلالها الولايات المتحدة ثماني سفن وأجبرت أكثر من 100 سفينة أخرى على العودة أدراجها.
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