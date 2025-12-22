"رويترز": الولايات المتحدة تجري رحلات استطلاع فوق نيجيريا

الوكيل الإخباري- تقوم الولايات المتحدة بإجراء رحلات جوية لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق أجزاء كبيرة من نيجيريا منذ أواخر نوفمبر، وفقا لبيانات تتبع الرحلات الجوية ومسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين.



وقالت وكالة "رويترز" إن رحلات استطلاع تؤكد زيادة التعاون الأمني بين البلدين.

وأشارت الوكالة إلى أنها لم تتمكن من تحديد المعلومات التي تهدف الرحلات الجوية إلى الحصول عليها، لكنها أفادت بأن هذه الرحلات الجوية في غرب إفريقيا تأتي في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر بالتدخل العسكري في نيجيريا بسبب ما وصفه بفشلها في وقف العنف.

RT