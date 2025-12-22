الثلاثاء 2025-12-23 12:34 ص

"رويترز": الولايات المتحدة تجري رحلات استطلاع فوق نيجيريا

ل
أرشيفية
الإثنين، 22-12-2025 11:58 م

الوكيل الإخباري- تقوم الولايات المتحدة بإجراء رحلات جوية لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق أجزاء كبيرة من نيجيريا منذ أواخر نوفمبر، وفقا لبيانات تتبع الرحلات الجوية ومسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين.

 وقالت وكالة "رويترز" إن رحلات استطلاع تؤكد زيادة التعاون الأمني بين البلدين.

اضافة اعلان


وأشارت الوكالة إلى أنها لم تتمكن من تحديد المعلومات التي تهدف الرحلات الجوية إلى الحصول عليها، لكنها أفادت بأن هذه الرحلات الجوية في غرب إفريقيا تأتي في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر بالتدخل العسكري في نيجيريا بسبب ما وصفه بفشلها في وقف العنف.

 

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة عوامل اجتماعية تسرع شيخوخة القلب وترفع خطر الوفاة

الأرصاد: انخفاض طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء وتحذير من الضباب ليلًا

الطقس الأرصاد: انخفاض طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء وتحذير من الضباب ليلًا

ل

عربي ودولي "رويترز": الولايات المتحدة تجري رحلات استطلاع فوق نيجيريا

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ب

طب وصحة تحذير جديد من المحليات الصناعية.. آثار مقلقة على القلب والدماغ

10 طرق بسيطة وغير مألوفة لحرق المزيد من السعرات يوميًا

طب وصحة 10 طرق بسيطة وغير مألوفة لحرق المزيد من السعرات يوميًا

ل

عربي ودولي قيادة أركان الجيش السوري تأمر بوقف استهداف مصادر نيران قوات "قسد"

3 آلاف دولار لكل مهاجر غير شرعي مقابل مغادرة الولايات المتحدة

عربي ودولي 3 آلاف دولار لكل مهاجر غير شرعي مقابل مغادرة الولايات المتحدة



 






الأكثر مشاهدة