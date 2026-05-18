رويترز: باكستان أرسلت للولايات المتحدة مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب

الإثنين، 18-05-2026 12:09 م

الوكيل الإخباري- نسبت رويترز إلى مصدر باكستاني لم تسمه، الاثنين، أن إسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا مُعدلا لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة ليل الأحد، في وقت بدا فيه أن المحادثات بين الجانبين لا تزال متعثرة.

وأضاف المصدر لدى سؤاله عما إذا كانت الخلافات بين الجانبين ستستغرق وقتا لرأبها "ليس لدينا الكثير من الوقت"، مشيرا إلى أن البلدين "يواصلان تغيير شروطهما".


وأعلنت إيران الاثنين أنها ردّت على مقترح أميركي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة إن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية إيرانية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي "كما أعلنّا أمس، فقد نُقلت مخاوفنا إلى الجانب الأميركي".


وأضاف أن التواصل مع واشنطن "مستمر عبر الوسيط الباكستاني"، من دون الخوض في التفاصيل.

 
 


