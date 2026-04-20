رويترز: باكستان واثقة من حضور إيران المحادثات مع الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- قال مسؤول حكومي باكستاني كبير، الاثنين، إن إسلام أباد واثقة في قدرتها على إقناع إيران بحضور محادثات مع الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "تلقينا إشارة إيجابية من إيران. الأمور لا تزال غير مستقرة، لكننا نسعى جاهدين لضمان حضورهم عند بدء المحادثات غدا أو بعد غد".