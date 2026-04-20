الثلاثاء 2026-04-21 12:33 ص

رويترز: باكستان واثقة من حضور إيران المحادثات مع الولايات المتحدة

علم باكستان.
باكستان
 
الإثنين، 20-04-2026 11:16 م

الوكيل الإخباري-   قال مسؤول حكومي باكستاني كبير، الاثنين، إن إسلام أباد واثقة في قدرتها على إقناع إيران بحضور محادثات مع الولايات المتحدة.

اضافة اعلان


وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "تلقينا إشارة إيجابية من إيران. الأمور لا تزال غير مستقرة، لكننا نسعى جاهدين لضمان حضورهم عند بدء المحادثات غدا أو بعد غد".


وأشار المصدر إلى أن باكستان تتواصل على نحو فعال مع طهران وواشنطن مع اقتراب الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 