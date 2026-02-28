رويترز تحسمها: تم العثور على جثة الخامنئي

10:47 م

الوكيل الإخباري- أفادت رويترز بأن المرشد الإيراني علي خامنئي لقي حتفه، وأنه تم العثور على جثته. اضافة اعلان





كما نقلت وسائل إعلام عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الزعيم الأعلى الإيراني خامنئي قُتل.





