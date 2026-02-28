رويترز تحسمها: تم العثور على جثة الخامنئي

كما نقلت وسائل إعلام عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الزعيم الأعلى الإيراني خامنئي قُتل.
أخبار متعلقة
أول تعليق من ترامب على تقارير "مقتل المرشد"
الإمارات تعتمد التعلّم عن بُعد في المدارس والجامعات لثلاثة أيام
رويترز: إسرائيل تغلق حقولها الموردة للغاز الى مصر
واشنطن تكشف تفاصيل قوة المهام "سكوربيون سترايك" لأول مرة في القتال
نتنياهو يُكذّب عراقجي ويؤكد: خامنئي قُتل
أكثر من 200 قتيل و747 جريحًا في الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران
جيش الاحتلال يوجه إنذارا مباشرا للسكان قرب مجمع أصفهان
تركيا: التصعيد في المنطقة يعرض الاستقرار العالمي للخطر