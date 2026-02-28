الأحد 2026-03-01 12:20 ص

رويترز تحسمها: تم العثور على جثة الخامنئي

رويترز تحسمها: تم العثور على جثة الخامنئي
رويترز تحسمها: تم العثور على جثة الخامنئي
 
السبت، 28-02-2026 10:47 م
الوكيل الإخباري-   أفادت رويترز بأن المرشد الإيراني علي خامنئي لقي حتفه، وأنه تم العثور على جثته.اضافة اعلان


كما نقلت وسائل إعلام عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الزعيم الأعلى الإيراني خامنئي قُتل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أول تعليق من ترامب على تقارير "مقتل المرشد"

عربي ودولي أول تعليق من ترامب على تقارير "مقتل المرشد"

الإمارات تعتمد التعلّم عن بُعد في المدارس والجامعات لثلاثة أيام

عربي ودولي الإمارات تعتمد التعلّم عن بُعد في المدارس والجامعات لثلاثة أيام

المومني: الأردن جاهز للتعامل مع أي تحديات إقليمية

أخبار محلية المومني: الأردن جاهز للتعامل مع أي تحديات إقليمية

رويترز: إسرائيل تغلق حقولها الموردة للغاز الى مصر

عربي ودولي رويترز: إسرائيل تغلق حقولها الموردة للغاز الى مصر

الأرصاد تحذّر: أجواء باردة وصقيع متوقع حتى الأربعاء

الطقس الأرصاد تحذّر: أجواء باردة وصقيع متوقع حتى الأربعاء

إحباط محاولة اختراق سيبراني استهدفت موقع معهد الإعلام الأردني

أخبار محلية إحباط محاولة اختراق سيبراني استهدفت موقع معهد الإعلام الأردني

وزير السياحة يعلن تشكيل فريق طوارئ لمتابعة التطورات الإقليمية

أخبار محلية وزير السياحة يعلن تشكيل فريق طوارئ لمتابعة التطورات الإقليمية

"التعليم العالي": قرار تعليق دوام الجامعات متروك لرؤسائها

أخبار محلية "التعليم العالي": قرار تعليق دوام الجامعات متروك لرؤسائها



 






الأكثر مشاهدة