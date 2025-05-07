رويترز: تحطم طائرة مقاتلة في كشمير دون تحديد هويتها

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر رسمية هندية مطلعة، بأن طائرة مقاتلة سقطت في إقليم جامو وكشمير في الأراضي الاتحادية الهندية، مما أدى إلى إصابة الطيار.



وأشارت الوكالة إلى أن الطيار الذي كان يقود الطائرة القتالية، تعرض للإصابة وتم نقله إلى المستشفى.



ويلفت النظر أنه لم يتم من جانب الوكالة ومصادرها، تحديد القوات المسلحة التي تتبع لها الطائرة الحربية ولا طرازها.

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