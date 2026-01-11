الأحد 2026-01-11 09:24 م

رويترز: ترامب يتلقى إفادة الثلاثاء بشأن خيارات التعامل مع احتجاجات إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأحد، 11-01-2026 08:11 م

الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين، الأحد، قولهم إن الرئيس دونالد ترامب سيتلقى الثلاثاء إفادة من كبار المسؤولين في إدارته حول الخيارات المتاحة للتعامل مع الاحتجاجات في إيران.

اضافة اعلان


وأضافت الصحيفة أن اجتماع ترامب المزمع مع هؤلاء المسؤولين سيناقش خطوات محتملة منها توجيه ضربات عسكرية ونشر أسلحة إلكترونية متطورة ضد مواقع عسكرية ومدنية إيرانية وفرض المزيد من العقوبات على الحكومة الإيرانية وتعزيز المصادر المناهضة للحكومة على الإنترنت.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تنويه هام من مديرية الأمن العام

أخبار محلية البحث الجنائي يلقي القبض على سارق ظهر في فيديو بمنطقة رأس العين

الملكية الأردنية ثانيًا في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025

أخبار الشركات الملكية الأردنية ثانيًا في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025 وضمن أفضل خمس شركات طيران عالميًا

ولي العهد والأميرة رجوة الحسين يزوران شركة جبل عمان "ناشرون"

أخبار محلية ولي العهد والأميرة رجوة الحسين يزوران شركة جبل عمان ناشرون

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي رويترز: ترامب يتلقى إفادة الثلاثاء بشأن خيارات التعامل مع احتجاجات إيران

"الفوسفات" و"البوتاس" تطلقان مبادرة بقيمة 10 ملايين دينار دعما للجهود الحكومية

أخبار الشركات "الفوسفات" و"البوتاس" تطلقان مبادرة بقيمة 10 ملايين دينار دعما للجهود الحكومية

ملك البحرين يستقبل الصفدي وينقل تحيات جلالة الملك وولي العهد

أخبار محلية ملك البحرين يستقبل الصفدي وينقل تحيات جلالة الملك وولي العهد

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يوضح بشأن التعديل الوزاري

ارشيفية

عربي ودولي جيش الاحتلال يصدر إنذارًا عاجلا بإخلاء قرية جنوب لبنان تمهيدًا لتنفيذ ضربات



 






الأكثر مشاهدة