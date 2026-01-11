رويترز: ترامب يتلقى إفادة الثلاثاء بشأن خيارات التعامل مع احتجاجات إيران

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين، الأحد، قولهم إن الرئيس دونالد ترامب سيتلقى الثلاثاء إفادة من كبار المسؤولين في إدارته حول الخيارات المتاحة للتعامل مع الاحتجاجات في إيران.

