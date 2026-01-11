رويترز: ترامب يتلقى إفادة الثلاثاء بشأن خيارات التعامل مع احتجاجات إيران

وأضافت الصحيفة أن اجتماع ترامب المزمع مع هؤلاء المسؤولين سيناقش خطوات محتملة منها توجيه ضربات عسكرية ونشر أسلحة إلكترونية متطورة ضد مواقع عسكرية ومدنية إيرانية وفرض المزيد من العقوبات على الحكومة الإيرانية وتعزيز المصادر المناهضة للحكومة على الإنترنت.
-
أخبار متعلقة
-
جيش الاحتلال يصدر إنذارًا عاجلا بإخلاء قرية جنوب لبنان تمهيدًا لتنفيذ ضربات
-
ترامب يعلق على فكرة جعل روبيو رئيسا لكوبا
-
إسرائيل تقصف مواقع في جنوب لبنان
-
شرطة الهجرة الأمريكية تعتقل وزير المالية الغاني السابق بشبهة فساد
-
سوريا.. اعتقال أحد أقرباء الأسد على خلفية أحداث العنف الأخيرة في اللاذقية
-
الإدارة الذاتية الكردية: انتهاكات حلب لن تمر دون محاسبة
-
إيران بلا إنترنت لأكثر من 60 ساعة
-
المساعدة قادمة .. سيناتور أمريكي يثني على المتظاهرين الإيرانيين