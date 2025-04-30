رويترز: ترامب يستثني الأردن من خفض المنح الأميركية الخارجية

10:48 م

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الوكيل الإخباري- أكدت محادثات أجرتها رويترز مع عدة مصادر في الولايات المتحدة، أن الأردن حصل على تأكيدات من واشنطن بأن الجزء الأكبر من المساعدات الخارجية التي لا تقل قيمتها عن 1.45 مليار دولار سنويا لن يتأثر بقرار الرئيس دونالد ترامب بشأن خفض المساعدات. اضافة اعلان





وأوضحت المصادر أن المساعدات تشمل الدعم العسكري والدعم المباشر للميزانية.



وطلبت معظم المصادر، بما في ذلك مسؤولون ودبلوماسيون ومسؤولون أمنيون إقليميون ومسؤولون أميركيون ومتعاقدون مشاركون في مشروعات تقوم على المساعدات الأميركية، عدم الكشف عن أسمائها بسبب مشاركتها في مناقشات دبلوماسية حساسة جارية.



وقالت مصادر إن المدفوعات استؤنفت في آذار لشركة (سي.دي.إم سميث) الأميركية التي كلفتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإشراف على مشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمان (الناقل الوطني).



وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن المساعدات العسكرية الأردنية لم تمس، واصفا الأردن بأنه شريك قوي للولايات المتحدة وله دور حاسم في الأمن الإقليمي.



وقال إن قرارا اتُخذ الآن بمواصلة تقديم التمويل العسكري الأجنبي لجميع المستفيدين بعد أن أكمل وزير الخارجية ماركو روبيو مراجعته للمساعدات الخارجية التي تمنحها الدولة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.



ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على "المفاوضات الجارية"وقال البيت الأبيض إن الأسئلة المتعلقة بهذه القضية يجب أن توجه إلى وزارة الخارجية.



وعلى الرغم من أن مصادر عدة قالت إن الكثير من المساعدات السنوية البالغة 430 مليون دولار لبرامج التنمية لا تزال مجمدة، مما يؤثر على مشروعات التعليم والصحة، فإن مولي هيكي، طالبة الدكتوراه في جامعة هارفارد التي تدرس المساعدات الأميركية والمشهد السياسي في الأردن، قالت إن هذه المجالات يُنظر إليها على أنها أقل أهمية من الناحية الاستراتيجية.



وقال 3 مسؤولين مطلعين على الوضع لرويترز إن كبار مساعدي البيت الأبيض اجتمعوا في الأسابيع القليلة الماضية لمناقشة مصير التمويل الذي يقدم للأردن، وخلصوا إلى أن استقرار المملكة أمر بالغ الأهمية للأمن القومي الأميركي. وقال أحد المسؤولين إن هناك اتفاقا في الاجتماعات على ضرورة إعادة هيكلة المساعدات وتعزيزها لدعم هذا الهدف دعما مباشرا.