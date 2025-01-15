رويترز: "تيك توك" تستعد لإغلاق التطبيق في أمريكا الأحد المقبل

الوكيل الإخباري- أفادت منصات عالمية نقلاً عن رويترز بأن تيك توك تستعد لإغلاق التطبيق في أمريكا الأحد المقبل.

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وكانت قد أفادت وزارة العدل الأميركية بأن «تيك توك» يُشكّل تهديدًا للأمن القومي الأميركي بسبب قدرته على الوصول إلى كميات هائلة من البيانات حول المستخدمين الأميركيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرته على «التلاعب سراً» بالمحتوى الذي يشاهدونه على التطبيق.