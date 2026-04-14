الثلاثاء 2026-04-14 01:29 م

رويترز: جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران في إسلام آباد هذا الأسبوع

الثلاثاء، 14-04-2026 10:23 ص
الوكيل الإخباري-   من المقرر أن يتوجه فريقا التفاوض الأمريكي والإيراني إلى إسلام آباد لإجراء محادثات سلام في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفقًا لوكالة رويترز.اضافة اعلان


وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد قال، الاثنين، إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران "صامد"، مؤكدًا مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق بعد فشل محادثات إسلام آباد نهاية الأسبوع.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في تصريحات أدلى بها فجر الأحد، أن الولايات المتحدة لم تتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن الملف النووي، قائلًا: "نعود إلى واشنطن من دون التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين".

وقال فانس إن "الكرة في ملعب طهران" بشأن استئناف المحادثات، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة لتحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.

وبدأت الولايات المتحدة، مساء الاثنين، فرض حصار بحري على إيران، بعد فشل مفاوضات بشأن وقف الحرب التي بدأت في 28 شباط الماضي.
 
 


