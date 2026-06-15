رويترز: حزب الله لم ينفذ أي عمليات منذ الاتفاق الإيراني الأميركي

الوكيل الإخباري- قال مسؤول في حزب الله لرويترز، الاثنين، إن الجماعة لم تنفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأميركي، وإن موقفها من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به.

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وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن حزب الله يرفض "حرية الحركة" الإسرائيلية في لبنان وأن إيران أخرت توقيع الاتفاق لمراقبة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان.