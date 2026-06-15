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رويترز: حزب الله لم ينفذ أي عمليات منذ الاتفاق الإيراني الأميركي

حزب الله
حزب الله
 
الإثنين، 15-06-2026 03:18 م

الوكيل الإخباري-   قال مسؤول في حزب الله لرويترز، الاثنين، إن الجماعة لم تنفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأميركي، وإن موقفها من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به.

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وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن حزب الله يرفض "حرية الحركة" الإسرائيلية في لبنان وأن إيران أخرت توقيع الاتفاق لمراقبة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان.


ولم يصدر حزب الله أي تعليق رسمي على الاتفاق الأميركي.

 
 


gnews

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