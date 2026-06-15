رويترز: حزب الله لم ينفذ أي عمليات منذ الاتفاق الإيراني الأميركي

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن حزب الله يرفض "حرية الحركة" الإسرائيلية في لبنان وأن إيران أخرت توقيع الاتفاق لمراقبة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان.
ولم يصدر حزب الله أي تعليق رسمي على الاتفاق الأميركي.
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