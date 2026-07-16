رويترز: دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.. والأخيرة تنفي

وتعد هذه المرة الأولى منذ أسابيع التي يتم فيها الإبلاغ عن وقوع انفجارات في دبي.
-
أخبار متعلقة
-
رصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن "يقتل" ترامب
-
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أميركية على الجسور
-
إيران: تصدير النفط إما للجميع أو لا يكون لأحد
-
الكويت: اعتراض 32 مسيّرة معادية منذ فجر الخميس
-
رويترز: طهران طلبت من الحوثيين إغلاق المندب إذا قصفت واشنطن شبكة الكهرباء
-
زعيم جماعة الحوثي يهدد السعودية
-
ماليزيا: لا نعترف بإسرائيل.. والترحيل الفوري لأي إسرائيلي يرصد على أراضينا
-
العراق.. النزاهة تسقط عضوا في البرلمان بقضية رشوة