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رويترز: دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.. والأخيرة تنفي

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أرشيفية
 
الخميس، 16-07-2026 07:45 م

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، فيما أشارت تقارير إلى تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية.

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وتعد هذه المرة الأولى منذ أسابيع التي يتم فيها الإبلاغ عن وقوع انفجارات في دبي.

 

وفي وقت لاحق، نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي صحة تقرير لوكالة رويترز بشأن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.

 
 


gnews

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