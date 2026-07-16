الخميس 2026-07-16 08:30 م

رويترز: دوي انفجارات في وسط مدينة دبي

ل
أرشيفية
 
الخميس، 16-07-2026 07:45 م

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، فيما أشارت تقارير إلى تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية.

اضافة اعلان


وتعد هذه المرة الأولى منذ أسابيع التي يتم فيها الإبلاغ عن وقوع انفجارات في دبي، دون صدور تفاصيل رسمية حتى الآن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية عاجل وزير الخارجية: لا توجد قواعد أميركية في الأردن

ب

أخبار محلية تعيين البزور مدربا فنيا لفريق الوحدات

ب

أخبار الشركات للسنة العاشرة على التوالي كابيتال بنك ينظم حملته السنوية للتبرع بالدم لموظفيه بالتعاون مع بنك الدم

ل

عربي ودولي رويترز: دوي انفجارات في وسط مدينة دبي

9

أخبار محلية المنتخب الوطني للجوجيتسو تحت 21 عامُا يحرز 3 ميداليات ملونة في البطولة الآسيوية

ا

أخبار محلية الغذاء والدواء تعلن إنجازا نوعيا بتسجيل أول مطعوم محلي للمكورات الرئوية

ل

أخبار محلية وزير المالية يلتقي السفير السعودي لدى المملكة

ل

خاص بالوكيل قلق واستياء عائلات أردنية من تكرار حالات هروب عاملات منازل تخللها سرقة أموال ومقتنيات شخصية



 
 






الأكثر مشاهدة

 