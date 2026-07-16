رويترز: دوي انفجارات في وسط مدينة دبي

وتعد هذه المرة الأولى منذ أسابيع التي يتم فيها الإبلاغ عن وقوع انفجارات في دبي، دون صدور تفاصيل رسمية حتى الآن.
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