رويترز: دوي انفجارات في وسط مدينة دبي

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، فيما أشارت تقارير إلى تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية.

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