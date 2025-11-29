السبت 2025-11-29 02:09 ص

"رويترز": روبيو لن يشارك في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو

السبت، 29-11-2025 12:27 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعتزم عدم حضور اجتماع وزراء خارجية حلف "الناتو" ببروكسل، المقرر في الثالث من ديسمبر، لأسباب غامضة.

وأوضحت وكالة "رويترز"، أن الولايات المتحدة سيمثلها في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو.

وأشارت إلى أنه "من غير الواضح تماما سبب امتناع روبيو عن حضور اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو في 3 ديسمبر"، موضحة أن "خطط وزير الخارجية قد تتغير في اللحظة الأخيرة".

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية حلف الناتو اجتماعهم المقبل في الثالث من ديسمبر في مقر الحلف في بروكسل، برئاسة الأمين العام مارك روته.

 

