"رويترز": روبيو لن يشارك في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو

وأوضحت وكالة "رويترز"، أن الولايات المتحدة سيمثلها في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو.
وأشارت إلى أنه "من غير الواضح تماما سبب امتناع روبيو عن حضور اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو في 3 ديسمبر"، موضحة أن "خطط وزير الخارجية قد تتغير في اللحظة الأخيرة".
ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية حلف الناتو اجتماعهم المقبل في الثالث من ديسمبر في مقر الحلف في بروكسل، برئاسة الأمين العام مارك روته.
