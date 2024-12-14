رويترز: روسيا تسحب قواتها من الشمال ومن جبال الساحل

07:44 م

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الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن مصادر سورية قولها إن روسيا تسحب قواتها من الشمال ومن جبال الساحل لكنها لا تنسحب من قواعدها العسكرية الرئيسية. اضافة اعلان





ونقلت الوكالة عن المصادر ذاتها أن روسيا سحبت بعض العتاد الثقيل وكبار الضباط من سوريا.