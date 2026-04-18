رويترز: سفينتان تجاريتان تتعرضان لإطلاق نار في أثناء عبورهما مضيق هرمز

ولم يتضح تأثير ذلك بعد.
وأعلنت إيران السبت استعادة "السيطرة الصارمة" على مضيق هرمز ردا على استمرار الحصار الأميركي، متراجعة بذلك عن قرارها في اليوم السابق بإعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي لتجارة المحروقات العالمية.
وقالت غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، إنّ إيران وافقت بحسن نية على السماح لعدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية بالمرور عبر مضيق هرمز"، لكن "مع الأسف، يواصل الأميركيون (...) ممارسة القرصنة تحت ما يسمى بالحصار".
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السبت إنها تلقت تقريرا عن تعرض ناقلة لإطلاق نار من قبل ما وصفته "بزورقين مسلحين تابعين للحرس الثوري الإيراني" على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرقي سلطنة عمان.
وذكرت في إفادة أن قبطان الناقلة قال إن الزورقين بادرا بإطلاق النار دون توجيه أي نداء لاسلكي، مضيفة أن السفينة وطاقمها بخير.
