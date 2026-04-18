رويترز: سفينتان تجاريتان تتعرضان لإطلاق نار في أثناء عبورهما مضيق هرمز

السبت، 18-04-2026 04:02 م

الوكيل الإخباري- قالت ثلاثة مصادر في قطاع الأمن البحري والشحن، السبت، إن سفينتين تجاريتين على الأقل أبلغتا عن تعرضهما لإطلاق نار في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز السبت.

اضافة اعلان


ولم يتضح تأثير ذلك بعد.


وأعلنت إيران السبت استعادة "السيطرة الصارمة" على مضيق هرمز ردا على استمرار الحصار الأميركي، متراجعة بذلك عن قرارها في اليوم السابق بإعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي لتجارة المحروقات العالمية.


وقالت غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، إنّ إيران وافقت بحسن نية على السماح لعدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية بالمرور عبر مضيق هرمز"، لكن "مع الأسف، يواصل الأميركيون (...) ممارسة القرصنة تحت ما يسمى بالحصار".


وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السبت إنها تلقت تقريرا عن تعرض ناقلة لإطلاق نار من قبل ما وصفته "بزورقين مسلحين تابعين للحرس الثوري الإيراني" على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرقي سلطنة عمان.


وذكرت في إفادة أن قبطان الناقلة قال إن الزورقين بادرا بإطلاق النار دون توجيه أي نداء لاسلكي، مضيفة أن السفينة وطاقمها بخير.

 
 


ترامب بعد إغلاق هرمز مجددا: إيران لا يمكنها ابتزاز أميركا

الحصار الأميركي .. مروحيات أباتشي فوق هرمز وإرجاع 23 سفينة

يوم طبي مجاني في مخيم إربد احتفاء بـ"يوم العلم"

رئيس فنلندا يصل إلى المملكة

جمعية البنوك تشيد بتثبيت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة

الصفدي: ندعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها الكاملة على أراضيها

75 برلمانيا بريطانيا يوقعون مذكرة تطالب بفرض عقوبات شاملة على الاحتلال وحظر تصدير الأسلحة إليه

الأردن يدين الاعتداء على الكتيبة الفرنسية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)



 
 






