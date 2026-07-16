رويترز: طهران طلبت من الحوثيين إغلاق المندب إذا قصفت واشنطن شبكة الكهرباء

الوكيل الإخباري- طلبت إيران من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية لشبكة الكهرباء في إيران، وفقا لـ 3 مصادر.

وقال مصدران إيرانيان ومصدر مطلع من إحدى دول المنطقة، طلبوا عدم نشر الأسماء، إن الفكرة نوقشت داخل قيادة إيران، وتم إبلاغ الحوثيين.

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وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ الحوثيين بطلب طهران في الآونة الأخيرة، وهو ما لم يرد في وسائل الإعلام سابقا.



ولم تقدم المصادر مزيدا من التفاصيل بشأن كيفية إيصال الطلب أو ما إذا كان ذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمهاجمة البنية التحتية للكهرباء في إيران الثلاثاء.



طائرات مسيرة قرب باب المندب

أفاد مصدر مقرب من الحوثيين بأن الحركة أتمت استعداداتها لشن هجمات على سفن الشحن، وذلك بنشر صواريخ وطائرات مسيرة قرب مضيق باب المندب على البحر الأحمر في المرتفعات اليمنية المطلة على الحديدة وخليج عدن، وأنها تنتظر الأمر بالبدء.



وينذر أي تهديد للبحر الأحمر ومضيق باب المندب بتفاقم كبير لأزمة الطاقة العالمية التي اندلعت جراء إغلاق إيران لمضيق هرمز، ويسلط الضوء على المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها أي جولة جديدة من الحرب.



وبما أن مضيق هرمز مغلق بالفعل، فإن أي هجمات حوثية على السفن أو الموانئ في البحر الأحمر ستعطل في آن واحد مساري تصدير النفط الرئيسيين في الشرق الأوسط، مما سيفتح جبهة جديدة في كل من أزمة الطاقة والصراع الإيراني الأشمل مع الولايات المتحدة.



وأفاد مصدر مقرب من الحوثيين بأن ممثلي الحرس الثوري الإيراني المتواجدين حاليا في اليمن سيتحكمون في قرار موعد إغلاق مضيق باب المندب.



واندلعت الحرب في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان قبل الحرب الممر المائي الرئيسي لنحو خمس إمدادات الطاقة العالمية.



ويتصاعد التوتر منذ انهيار الاتفاق المؤقت الهش لوقف إطلاق النار الذي أبرم في حزيران بين طهران وواشنطن، مما جدد المخاوف من اندلاع حرب شاملة وأعاق تدفق إمدادات الطاقة عبر المضيق.



الإغلاق في البحر الأحمر لن يكون صعبا

تحول قطاع كبير من صادرات نفط الخليج إلى البحر الأحمر عبر خط أنابيب سعودي، وينقل هذا المسار حاليا قرابة 7% من إمدادات الطاقة العالمية.



وقال مصدر إنّ إيران تسعى للضغط على الولايات المتحدة برفع الكلفة المحتملة على الاقتصاد العالمي، مما يهدد حركة الشحن في البحر الأحمر وتدفق صادرات النفط السعودية عبره، وهو ما وصفه المصدر بأنه جزء من "التفكير الإيراني".



وقال المصدر إن إغلاق المضيق لن يكون صعبا، مضيفا "بإمكان أي شخص يحمل بندقية أن يعرقل حركة الملاحة. لا حاجة لصواريخ متطورة لعرقلة الملاحة".