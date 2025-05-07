رويترز عن الشرطة: قصف عنيف بين القوات الهندية والباكستانية بـ3 مواقع

12:58 ص

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الوكيل الإخباري- نقلت رويترز عن الشرطة وشهود عيان أن قصفا عنيفا يدور حاليا بين القوات الهندية والباكستانية في 3 مواقع عبر الحدود في كشمير. اضافة اعلان

