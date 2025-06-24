رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض: إسرائيل توافق على وقف النار بشرط التزام إيران

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الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز، عن مسؤول كبير بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توسط لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران عبر اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ظهر أمس الاثنين. اضافة اعلان





وأكد المسؤول أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار شرط التزام إيران بعدم شن هجمات مستقبلية.