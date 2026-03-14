الإثنين 2026-03-16 06:55 م

رويترز عن مصادر: الولايات المتحدة وإيران ترفضان مفاوضات التوصل لوقف إطلاق النار

أرشيفية
 
السبت، 14-03-2026 08:07 م

الوكيل الإخباري- قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضت جهودا يبذلها حلفاؤها في الشرق الأوسط لبدء مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران التي اندلعت قبل أسبوعين بهجوم جوي أميركي إسرائيلي واسع النطاق.

اضافة اعلان


وذكر مصدران إيرانيان كبيران لـ"رويترز" أن طهران رفضت احتمال التوصل إلى أي وقف لإطلاق النار لحين توقف الهجمات الأميركية والإسرائيلية، وأضافا أن عدة دول كانت تحاول التوسط لإنهاء الصراع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة