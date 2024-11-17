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رويترز: غارة إسرائيلية تنال من مسؤول الإعلام في حزب الله

مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف
مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف
الأحد، 17-11-2024 03:18 م

الوكيل الإخباري-  أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصدرين أمنيين، الأحد، باستشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف جراء غارة إسرائيلية على بيروت.

وذكر مصدر أمني أن الغارة على منطقة رأس النبع استهدفت شقة تضم مكتب حزب البعث في بيروت.

كما أكد مصدر أمني إسرائيلي أن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على بيروت هو محمد عفيف.

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وتقع منطقة رأس النبع في وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

ٍسكاي نيوز

 
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