رويترز: غارة إسرائيلية تنال من مسؤول الإعلام في حزب الله

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصدرين أمنيين، الأحد، باستشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف جراء غارة إسرائيلية على بيروت.



وذكر مصدر أمني أن الغارة على منطقة رأس النبع استهدفت شقة تضم مكتب حزب البعث في بيروت.



كما أكد مصدر أمني إسرائيلي أن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على بيروت هو محمد عفيف.



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