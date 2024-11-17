رويترز: غارة إسرائيلية تنال من مسؤول الإعلام في حزب الله

وذكر مصدر أمني أن الغارة على منطقة رأس النبع استهدفت شقة تضم مكتب حزب البعث في بيروت.
كما أكد مصدر أمني إسرائيلي أن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على بيروت هو محمد عفيف.
ٍسكاي نيوز
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