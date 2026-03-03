رويترز: قادة لبنان يعتزمون تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أيار

الوكيل الإخباري- قال مسؤولان لبنانيان رفيعا المستوى، إن قادة لبنان يعتزمون تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أيار، وتمديد فترة عمل البرلمان لمدة عامين، وذلك بعد تجدد الحرب بين إسرائيل وحزب الله هذا الأسبوع وسط تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح المسؤولان أن الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان اتفقوا على هذه الخطوة الثلاثاء.