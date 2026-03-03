الأربعاء 2026-03-04 12:08 ص

رويترز: قادة لبنان يعتزمون تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أيار

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه
لبنان
 
الثلاثاء، 03-03-2026 11:25 م

الوكيل الإخباري-   قال مسؤولان لبنانيان رفيعا المستوى، إن قادة لبنان يعتزمون تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أيار، وتمديد فترة عمل البرلمان لمدة عامين، وذلك بعد تجدد الحرب بين إسرائيل وحزب الله هذا الأسبوع وسط تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح المسؤولان أن الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان اتفقوا على هذه الخطوة الثلاثاء.


ولا يزال الأمر يتطلب موافقة غالبية أعضاء البرلمان اللبناني البالغ عددهم 128 عضوا.

 
 


