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رويترز: قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم

العلم السوري
العلم السوري
الأحد، 08-12-2024 06:40 ص

الوكيل الإخباري-   قال مصدر عسكري سوري مطلع لرويترز إن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم.

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ومع حلول فجر اليوم الأحد، قالت المعارضة إنها اقتحمت سجن صيدنايا في ريف دمشق ونجحت في تحرير الأسرى لتنهي "عصر الظلم" في هذا السجن، بينما كانت الأنباء تتوالى في وسائل إعلام أميركية عن "مصادر مطلعة" أن الدفاعات العسكرية للنظام السوري انهارت بشكل فعلي، في حين نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر مطلع أنه يمكن القول إن دمشق سقطت من الناحية العسكرية.

 

وسرعان ما أعلنت المعارضة السورية المسلحة أنها تمكنت من السيطرة على مبنى الإذاعة والتليفزيون السوري.


في الأثناء، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني تأكيدهم أن المعارضة المسلحة دخلت العاصمة دمشق، وأن قوات النظام تنسحب.


واستمر توالي الأحداث، حيث ذكرت مصادر أن متظاهرين وصلوا إلى ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق، فيما أكدت مواقع سورية توقف جميع الرحلات في مطار دمشق الدولي وإخلاؤه من العاملين.


وعند السادسة من صباح اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة، قالت المعارضة السورية المسلحة إن "الشعب السوري الحر أسقط بشار الأسد".


بالتوازي أكدت مصادر من المعارضة المسلحة للجزيرة، انسحاب ضباط وعناصر النظام من مقر وزارة الدفاع وقيادة الأركان في دمشق.

 
gnews

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