رويترز: لا تزال جهود تبذل لتسهيل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران

وقال نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس، إن الولايات المتحدة واثقة من أنه لا يزال من الممكن أن تتلقى ردا من إيران قبل المهلة النهائية المحددة الثلاثاء.
و حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء من "موت حضارة بأكملها" في إيران إذا لم تستجب البلاد لإنذاره النهائي بقبول مطالب الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، "حضارة بأكملها ستموت الليلة، ولن تعود أبدا. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث. من يدري؟".
ووصف هذه اللحظة بأنها "واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد"، مؤكدا أن "47 عاما من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرا."
