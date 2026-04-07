رويترز: لا تزال جهود تبذل لتسهيل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران

الوكيل الإخباري - قال مصدران باكستانيان مطلعان، الثلاثاء، إن جهودا لا تزال تبذل لتسهيل إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في الوقت الذي يشتد فيه القصف على إيران ويقترب الموعد النهائي الذي حدده لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبرام اتفاق.

وقال نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس، إن الولايات المتحدة واثقة من أنه لا يزال من الممكن أن تتلقى ردا من إيران قبل المهلة النهائية المحددة الثلاثاء.



و حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء من "موت حضارة بأكملها" في إيران إذا لم تستجب البلاد لإنذاره النهائي بقبول مطالب الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.



وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، "حضارة بأكملها ستموت الليلة، ولن تعود أبدا. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث. من يدري؟".