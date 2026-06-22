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رويترز: محادثات فنية بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا الاثنين

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن محادثات فنية بين إيران والولايات المتحدة حول آليات تنفيذ مذكرة التفاهم بينهما، وتشكيل مجموعات عمل فنية ذات صلة، ستبدأ في سويسرا الاثنين. ويرأس الوفد الإيراني نائب
ارشيفية
 
الإثنين، 22-06-2026 12:27 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن محادثات فنية بين إيران والولايات المتحدة حول آليات تنفيذ مذكرة التفاهم بينهما، وتشكيل مجموعات عمل فنية ذات صلة، ستبدأ في سويسرا الاثنين.اضافة اعلان


ويرأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، ويضم خبراء في الشؤون السياسية والاقتصادية والقانونية.

ويشارك في المحادثات ممثلون عن دولتي الوساطة باكستان وقطر، في حين عاد فريق التفاوض الإيراني الرئيسي برئاسة محمد باقر قاليباف إلى طهران.

واعتبرت سويسرا الاثنين أن الظروف مهيأة لبدء المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن فورا بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بينهما في جنيف بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السويسرية إن الوسيط السويسري يرحب بالتقدم البنّاء الذي تحقق خلال المفاوضات الدبلوماسية المكثفة التي استمرت طوال ليلة 21-22 حزيران في بورغنشتوك بين الوسطاء وإيران والولايات المتحدة"، مضيفا أن خريطة الطريق المتفق عليها "توفر الظروف لاستئناف فوري لمحادثات فنية جديدة".

ووقّع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان في 18 حزيران عن بُعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط.

ووقّع ترامب في 17 حزيران، مذكرة التفاهم التي تشمل الجبهة اللبنانية، خلال زيارة إلى فرنسا.
 
 


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