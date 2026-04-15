رويترز: مدمرة أميركية تعترض ناقلتي نفط كانتا تحاولان مغادرة إيران

الوكيل الإخباري- قال مسؤول أميركي إن مدمرة تابعة للولايات المتحدة اعترضت ناقلتي نفط كانتا تحاولان مغادرة إيران وأمرتهما بالعودة، وذلك بعد يوم واحد من دخول الحصار الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ.





وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن السفينتين غادرتا ميناء تشابهار على خليج سلطنة عُمان، وتواصلت معهما السفينة الحربية عبر الاتصالات اللاسلكية، ولم يتضح ما إذا كانت المدمرة وجهت أي تحذيرات أخرى.



ويضيف هذا الكشف مزيدا من التفاصيل عن بداية الحصار الذي فرضه ترامب، ويهدف إلى الضغط على إيران لإنهاء إغلاقها الفعلي لمضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي قبل الحرب.



ويأمل ترامب أن يجبر الحصار إيران على قبول شروط واشنطن لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط، ومنها فتح مضيق هرمز.



ويقول ترامب إن ذلك كان أيضا أحد شروط وقف إطلاق النار مع إيران والمقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل.



ويتوخى الخبراء الحذر إزاء ما يثار عن الحصار.





