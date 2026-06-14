رويترز: مفاوضون قطريون توجهوا لطهران في إطار جهود إبرام اتفاق لوقف الحرب

وتوقع قادة الولايات المتحدة وباكستان توقيع اتفاق إطاري الأحد لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من ثلاثة أشهر، لكن طهران شككت في التوقيت في ظل معارضة محتجين من المحافظين في إيران.
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