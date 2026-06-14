الأحد 2026-06-14 12:21 م

رويترز: مفاوضون قطريون توجهوا لطهران في إطار جهود إبرام اتفاق لوقف الحرب

علما الولايات المتحدة وإيران
علما الولايات المتحدة وإيران
 
الأحد، 14-06-2026 10:40 ص

الوكيل الإخباري-   قال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح الأحد في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

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وتوقع قادة الولايات المتحدة وباكستان توقيع اتفاق إطاري الأحد لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من ثلاثة أشهر، لكن طهران شككت في التوقيت في ظل معارضة محتجين من المحافظين في إيران.

 
 


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