رويترز: مقترح عُماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي

وأضاف المصدر لرويترز أن المقترح العُماني يحظى بدعم إقليمي.
-
أخبار متعلقة
-
مصر تدين الاعتداءات التي استهدفت المملكة
-
إيران تعدم رجلين بتهم تتعلق بـ"احتجاجات يناير"
-
زلزال بقوة 7,1 درجات يضرب جنوب اليابان وإنذار من خطر تسونامي
-
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل المكسيك
-
"أولوية قصوى" .. لابيد يدعو لإسقاط النظام في إيران
-
البرازيل تشتكي واشنطن لدى "التجارة العالمية" بسبب الرسوم
-
العراق يعلن اعتقال 5 عناصر إرهابية خلال عملية أمنية في الأنبار
-
واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما