السبت 2026-02-28 06:48 م

رويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري في الهجمات الإسرائيلية

و
أرشيفية
 
السبت، 28-02-2026 04:59 م

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن 3 مصادر، أن وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري قُتلا في الهجمات الإسرائيلية، السبت.

وكان قد كشف مصدر إيراني السبت، عن مقتل عدد من قادة الحرس الثوري ومسؤولين سياسيين في الغارات الأميركية الإسرائيلية.


وأعلنت إسرائيل، السبت، شنها هجوما "وقائيا" ضد إيران، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.

 
 


