رويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري في الهجمات الإسرائيلية

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن 3 مصادر، أن وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري قُتلا في الهجمات الإسرائيلية، السبت.

وكان قد كشف مصدر إيراني السبت، عن مقتل عدد من قادة الحرس الثوري ومسؤولين سياسيين في الغارات الأميركية الإسرائيلية.