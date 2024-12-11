 
الأربعاء 2024-12-11 11:08 ص
 

"رويترز": واشنطن تحث المعارضة السورية على تشكيل حكومة انتقالية

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 11-12-2024 09:06 ص

الوكيل الإخباري- قال مسؤولان أمريكيان ومساعد بالكونغرس إن إدارة الرئيس جو بايدن حثت المعارضة السورية المسلحة على "عدم تولي قيادة البلاد بالتبعية بل إدارة عملية شاملة لتشكيل حكومة انتقالية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين ومساعد بالكونغرس اطلعا على الاتصالات الأمريكية الأولى مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت الإطاحة بنظام بشار الأسد أن الاتصالات الأمريكية مع "هيئة تحرير الشام" تجري بالتنسيق مع حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، بما في ذلك تركيا.

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وصباح الأحد 8 ديسمبر أعلنت فصائل المعارضة السورية  "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد" الذي توجه وعائلته إلى موسكو، حيث منحتهم روسيا حق اللجوء.


وأمس الثلاثاء كلفت المعارضة المسلحة رئيس حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب محمد البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد، حتى شهر مارس 2025 إلى حين البت في القضايا الدستورية.


وعقد البشير اجتماعا مع وزراء النظام السابق، "بهدف استلام الملفات والمؤسسات الحكومية، وضمان عودة العاملين إليها وتفعيل دورها بما يسهم في تقديم الخدمات لأهلنا في سوريا الحرة"، على حد قول رئيس الحكومة المكلف.

 

RT

 
gnews

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