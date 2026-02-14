السبت 2026-02-14 10:21 ص

رويترز: واشنطن تستعد لعمليات قد تمتد لأسابيع في إيران

السبت، 14-02-2026 08:33 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين، الجمعة، أن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال شن عمليات متواصلة تستمر أسابيع ضد إيران إذا أمر الرئيس دونالد ترامب بشن هجوم.اضافة اعلان


وذكرت المصادر أن الطبيعة الحساسة للتخطيط تمثل مخاطر قد تهدد الجهود الدبلوماسية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

كما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إنه من المقرر عقد جولتين من المفاوضات الدبلوماسية بشأن أوكرانيا وإيران في جنيف يوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن وفداً أمريكياً يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقي مع الجانب الإيراني صباح الثلاثاء.

وذكر المصدر أن ويتكوف وكوشنر سيشاركان بعد ذلك في محادثات ثلاثية مع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا مساء اليوم نفسه.

