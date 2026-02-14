رويترز: واشنطن تستعد لعمليات قد تمتد لأسابيع في إيران

وذكرت المصادر أن الطبيعة الحساسة للتخطيط تمثل مخاطر قد تهدد الجهود الدبلوماسية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.
كما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إنه من المقرر عقد جولتين من المفاوضات الدبلوماسية بشأن أوكرانيا وإيران في جنيف يوم الثلاثاء.
وأضاف المصدر أن وفداً أمريكياً يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقي مع الجانب الإيراني صباح الثلاثاء.
وذكر المصدر أن ويتكوف وكوشنر سيشاركان بعد ذلك في محادثات ثلاثية مع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا مساء اليوم نفسه.
سكاي نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
-
