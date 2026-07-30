"رويترز": واشنطن قد تؤجل اعتماد السفير الفرنسي الجديد

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة تدرس تأجيل أو رفض اعتماد مرشح فرنسا لمنصب السفير لدى واشنطن، في خطوة غير معتادة قد تعكس تصاعد التوتر بين البلدين.

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