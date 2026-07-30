الخميس 2026-07-30 02:45 ص

"رويترز": واشنطن قد تؤجل اعتماد السفير الفرنسي الجديد

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 30-07-2026 01:56 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة تدرس تأجيل أو رفض اعتماد مرشح فرنسا لمنصب السفير لدى واشنطن، في خطوة غير معتادة قد تعكس تصاعد التوتر بين البلدين.

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وقالت مصادر لوكالة "رويترز" بأنه لم يتخذ قرار نهائي حتى الآن، إلا أن اثنين منها أكدا أن انتقادات علنية وجهتها فرنسا إلى سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان أثارت غضب مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بينما أشار المصدران الآخران إلى وجود مساعٍ لاحتواء الخلاف وتخفيف التوتر مع باريس.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء ما وصفه بـ"الخطاب الفرنسي غير المسؤول"، مؤكداً أن الولايات المتحدة سترد بما يتناسب مع الموقف.

ويُنظر إلى أي قرار بتأجيل أو رفض اعتماد السفير الفرنسي على أنه خطوة دبلوماسية استثنائية قد تؤجج حدة الخلافات بين الحليفين في النلتو، في ظل توترات قائمة بشأن الرسوم الجمركية والملف الإيراني.

وكان ماكرون قد رشح أوريليان لو شوفالييه، المستشار السابق في قصر الإليزيه والمدير الحالي لمكتب وزير الخارجية جان نويل بارو، لتولي المنصب، مع تطلع باريس إلى مباشرته مهامه بحلول سبتمبر المقبل.

وبحسب المصادر، تعثرت إجراءات الاعتماد عقب منشور نشرته البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة في جنيف عبر منصة "إكس"، انتقدت فيه تصويت الولايات المتحدة إلى جانب روسيا وكوريا الشمالية وسبع دول أخرى ضد مشروع قرار لتمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لأربع سنوات إضافية.

وجاء في المنشور أن الولايات المتحدة كانت في الماضي منارة لحقوق الإنسان، لكنها لم تعد كذلك، ما أثار الاستياء داخل الإدارة الأمريكية. ونفى أحد المصادر أن يكون المنشور قد صدر بمبادرة فردية، مؤكداً أنه خضع للمراجعة عبر القنوات الرسمية.

كما تصاعد التوتر مجددا بعدما انسحب الوفد الأمريكي من جلسة لمجلس الأمن الدولي أثناء كلمة المندوب الفرنسي بشأن أوكرانيا، متهما باريس بـ"الاستعراض الزائف".

 
 


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