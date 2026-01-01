رويترز: واشنطن "مستعدة للتعاون" إذا رغبت إيران في التواصل معها

الوكيل الإخباري- قال مسؤول أميركي، الاثنين، إن الولايات المتحدة "مستعدة للتعاون" إذا رغبت إيران في التواصل مع واشنطن.

وأضاف المسؤول ردا على سؤال عن الشروط التي يتعين على إيران الوفاء بها لإجراء حوار من هذا القبيل "أعتقد أنهم يعرفون الشروط".