الثلاثاء 2026-01-27 12:40 ص

رويترز: واشنطن "مستعدة للتعاون" إذا رغبت إيران في التواصل معها

علما ايران والولايات المتحدة
علما إيران والولايات المتحدة
 
الثلاثاء، 27-01-2026 12:24 ص

الوكيل الإخباري-   قال مسؤول أميركي، الاثنين، إن الولايات المتحدة "مستعدة للتعاون" إذا رغبت إيران في التواصل مع واشنطن.

وأضاف المسؤول ردا على سؤال عن الشروط التي يتعين على إيران الوفاء بها لإجراء حوار من هذا القبيل "أعتقد أنهم يعرفون الشروط".


وتابع "إنهم على علم بالشروط".

 
 


