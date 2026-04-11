السبت 2026-04-11 11:39 م

رويترز: واشنطن وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية في قطر وبنوك أخرى

علما الولايات المتحدة وإيران
السبت، 11-04-2026 12:37 م
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول إيراني رفيع لرويترز، السبت، إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في قطر وبنوك أجنبية أخرى، معتبرا ذلك اختبارا لحسن النية ودليلا على الجدية في التوصل إلى اتفاق سلام دائم.اضافة اعلان


وأشار المسؤول إلى أن الإفراج عن هذه الأصول يرتبط أيضا بشكل مباشر بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز قبل أي اتفاق.

وعقد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، السبت، اجتماعا مع الوفد الإيراني المفاوض في إسلام آباد وذلك قبيل انطلاق المفاوضات المرتقبة مع واشنطن، وفق ما أفاد به التلفزيون الإيراني.

ووصلت قيادات أميركية وإيرانية رفيعة المستوى إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد السبت لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب التي اندلعت بين بلديهما قبل ستة أسابيع، إلا أن طهران ألقت بظلال من الشك على المحادثات بالقول إنها لا يمكن أن تبدأ دون تعهدات بشأن لبنان والعقوبات.

فيما وصل الوفد الإيراني، بقيادة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، الجمعة.
 
 


البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

عربي ودولي محكمة تسمح باستمرار أعمال بناء قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يقول إنه يريد اتفاق سلام مع لبنان "يدوم لأجيال"

مضيق هرمز

عربي ودولي هيغسيث: مدمرتان أمريكيتان عبرتا هرمز لضمان خلوه من الألغام

مضيق هرمز

عربي ودولي فايننشال تايمز : خلاف رئيسي حول فتح مضيق هرمز

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: الحرب على إيران "سحقت" برنامجيها النووي والصاروخي

البيت الأبيض: المباحثات المباشرة مع إيران وباكستان "متواصلة"

عربي ودولي البيت الأبيض: المباحثات المباشرة مع إيران وباكستان "متواصلة"

إشهار رواية "المربية" للكاتب العظمات

أخبار محلية إشهار رواية "المربية" للكاتب العظمات

لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني

عربي ودولي الصحة اللبنانية: حصيلة العدوان الاسرائيلي 2020 شهيدا و 6400 جريح



 






