رويترز: واشنطن وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية في قطر وبنوك أخرى

الوكيل الإخباري- قال مسؤول إيراني رفيع لرويترز، السبت، إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في قطر وبنوك أجنبية أخرى، معتبرا ذلك اختبارا لحسن النية ودليلا على الجدية في التوصل إلى اتفاق سلام دائم.





وأشار المسؤول إلى أن الإفراج عن هذه الأصول يرتبط أيضا بشكل مباشر بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز قبل أي اتفاق.



وعقد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، السبت، اجتماعا مع الوفد الإيراني المفاوض في إسلام آباد وذلك قبيل انطلاق المفاوضات المرتقبة مع واشنطن، وفق ما أفاد به التلفزيون الإيراني.



ووصلت قيادات أميركية وإيرانية رفيعة المستوى إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد السبت لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب التي اندلعت بين بلديهما قبل ستة أسابيع، إلا أن طهران ألقت بظلال من الشك على المحادثات بالقول إنها لا يمكن أن تبدأ دون تعهدات بشأن لبنان والعقوبات.



فيما وصل الوفد الإيراني، بقيادة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، الجمعة.





