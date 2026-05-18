رويترز: واشنطن وافقت على رفع التجميد عن 25% فقط من أموال إيران

الوكيل الإخباري- أبلغ مصدر إيراني كبير رويترز، الاثنين، بأن الولايات المتحدة أبدت مرونة في السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المصدر، إن واشنطن وافقت حتى الآن على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة فقط، وفق جدول زمني مرحلي.