رويترز: وصول الناقلة هيلجا لميناء البصرة العراقي لتحميل النفط الخام

الوكيل الإخباري- قال مصدران في ميناء البصرة إن الناقلة هيلجا، التي ترفع علم جزر القمر، وصلت إلى أحد أرصفة تحميل النفط البحرية في الميناء الواقع جنوب العراق، الجمعة، وتستعد لتحميل مليوني برميل من النفط الخام.





وأضاف المصدران أن هذه الناقلة هي الثانية التي تصل إلى أرصفة ميناء البصرة البحرية الجنوبية منذ إغلاق مضيق هرمز.









