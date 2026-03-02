رويترز: 10 قتلى في الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

07:32 ص

ذكر مصدر طبي لبناني أن 10 أشخاص قُتلوا في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت فجر الاثنين.





وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن موجة من الضربات ضد حزب الله "في كل أنحاء لبنان" الاثنين، بعد عملية إطلاق صواريخ تبناها الحزب.



وجاء في بيان للجيش أنه "ردا على إطلاق حزب الله مقذوفات باتجاه دولة إسرائيل" بدأت القوات الإسرائيلية "ضرب أهداف تابعة لمنظمة حزب الله في كل أنحاء لبنان".



وأعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل ليل الأحد الاثنين ردا على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.






