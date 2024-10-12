 
السبت 2024-10-12 12:02 م
 

ريابكوف: عمل "الخماسية النووية" لم يتوقف أبدا

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سيرغي ريابكوف
السبت، 12-10-2024 09:26 ص

الوكيل الإخباري- أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى أن عمل روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا في صيغة "الخماسية النووية" لم يتوقف أبدا.

وقال ريابكوف لوكالة "تاس": "هذه صيغة عمل مغلقة، وعمل الخماسية النووية لم يتوقف أبدا".

وفي وقت سابق أعلن ريابكوف أنه من المقرر أن يجتمع ممثلون عن "الخماسية" في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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