ريابكوف: عمل "الخماسية النووية" لم يتوقف أبدا

وقال ريابكوف لوكالة "تاس": "هذه صيغة عمل مغلقة، وعمل الخماسية النووية لم يتوقف أبدا".
وفي وقت سابق أعلن ريابكوف أنه من المقرر أن يجتمع ممثلون عن "الخماسية" في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
c7mob
-
أخبار متعلقة
-
الانتخابات الأمريكية.. نيويورك تغرق في الهدايا التذكارية
-
رئيس البرلمان الإيراني في بيروت .. ورسالة من خامنئي
-
رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يصل الى بيروت
-
دول عربية تبلغ واشنطن رفضها استخدام أراضيها أو أجوائها لمهاجمة إيران
-
دعم أممي لغوتيريش بعد قرار إسرائيلي ضده
-
اليونان.. وصول أكثر من 230 مهاجرا عبر طريق جديد
-
رئيس مجلس النواب الأمريكي: لم يعد لدي رغبة لتمويل أوكرانيا بعد الآن
-
حزب الله يستهدف مواقع وتجمعات إسرائيلية بالصواريخ وغارات على الجنوب والبقاع