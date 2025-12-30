زاخاروفا: الرد على هجمات نظام كييف الإرهابية لن يكون دبلوماسيا بتاتا

وأضافت المتحدثة: "لن يكون الرد دبلوماسيا. دعهم لا يأملون بذلك".
ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى أن روسيا كانت"تسير" مع المجتمع الدولي بأكمله بدبلوماسية منذ سبع سنوات.
وقالت: "أشهد شخصيا كيف أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمضى ساعات خلال جميع المفاوضات يتحدث عن أصول الأزمة في أوكرانيا، داعيا الجميع إلى استخدام قدراتهم الدبلوماسية والسياسية وغيرها، بما في ذلك القدرات الإنسانية، لحل ذلك الوضع ومنعه من الانزلاق إلى هذه الكارثة بالذات".
وتابعت زاخاروفا القول: "والآن نرى، من جهة، إنشاء خلية إرهابية دولية حقيقية في شارع بانكوفا (مقر الرئاسة الأوكرانية في كييف). ومن جهة أخرى، نرى تمويلا سخيا من الغرب لا ينضب، ليس برزم مئات الملايين من الدولارات، بل بعشرات المليارات منها، والتي يقرضونها بالفعل لسنوات عديدة قادمة، وفوق كل هذا، يسخرون جهودهم في عسكرة بلادهم".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يوجه تحذيرًا لحماس ويؤكد التزام إسرائيل بخطة غزة
-
جلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يُسمى "أرض الصومال"
-
أردوغان: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند يزعزع استقرار المنطقة
-
ترامب: سنضرب إيران فورا في حال مواصلتها برنامجها النووي
-
إعلام: إدارة ترامب ترحل المهاجرين إلى بلدان ثالثة خارج الإجراءات القضائية
-
ترامب غاضب من استهداف مقر إقامة بوتين ويصفه بـ"الغلطة الكبيرة"
-
ترامب: آمل الوصول للمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة "بسرعة كبيرة"
-
إسبانيا: مقتل 3 أشخاص بسبب الفيضانات