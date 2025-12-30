زاخاروفا: الرد على هجمات نظام كييف الإرهابية لن يكون دبلوماسيا بتاتا

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قناة سولوفييف لايف التلفزيونية إن رد روسيا على هجمات كييف الإرهابية لن يكون دبلوماسيا أبدا، فلا يأملون بذلك.



وأضافت المتحدثة: "لن يكون الرد دبلوماسيا. دعهم لا يأملون بذلك".



ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى أن روسيا كانت"تسير" مع المجتمع الدولي بأكمله بدبلوماسية منذ سبع سنوات.

وقالت: "أشهد شخصيا كيف أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمضى ساعات خلال جميع المفاوضات يتحدث عن أصول الأزمة في أوكرانيا، داعيا الجميع إلى استخدام قدراتهم الدبلوماسية والسياسية وغيرها، بما في ذلك القدرات الإنسانية، لحل ذلك الوضع ومنعه من الانزلاق إلى هذه الكارثة بالذات".



وتابعت زاخاروفا القول: "والآن نرى، من جهة، إنشاء خلية إرهابية دولية حقيقية في شارع بانكوفا (مقر الرئاسة الأوكرانية في كييف). ومن جهة أخرى، نرى تمويلا سخيا من الغرب لا ينضب، ليس برزم مئات الملايين من الدولارات، بل بعشرات المليارات منها، والتي يقرضونها بالفعل لسنوات عديدة قادمة، وفوق كل هذا، يسخرون جهودهم في عسكرة بلادهم".