زاخاروفا تعلق على نتائج الانتخابات في ألمانيا ومستقبل العلاقات مع برلين

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليقا على نتائج الانتخابات البرلمانية في ألمانيا إن روسيا لم تتلق بعد إشارات من برلين لتطبيع العلاقات.

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