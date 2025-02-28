زاخاروفا تعلق على نتائج الانتخابات في ألمانيا ومستقبل العلاقات مع برلين

وأجريت يوم الأحد 23 فبراير، انتخابات برلمانية مبكرة في ألمانيا، حيث ووفقا للبيانات الأولية، فازت كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي بنسبة 28.6% من الأصوات. واحتل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المركز الثاني بنسبة قياسية بلغت 20.8%، فيما احتل الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة المستشار الحالي أولاف شولتس المركز الثالث فقط، حيث حصل على 16.4% من الأصوات، وهي أسوأ نتيجة في تاريخ الحزب.
وفي الوقت نفسه، تفوق حزب البديل من أجل ألمانيا على المعارضين الآخرين في أراضي جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، دخل البرلمان حزب الخضر حاصلا على (11.6%) من الأصوات، واليسار على (8.8%)، بالإضافة إلى حزب الأقلية الدنماركية-الفريزية "اتحاد ناخبي جنوب شليسفيغ"، الذي حصل على مقعد واحد في البرلمان في تصويت واحد.
ولم يتمكن "اتحاد سارة فاغنكنشت "من أجل العقل والعدالة" و"الحزب الديمقراطي الحر" (FDP) من دخول البرلمان، وفشلا في التغلب على حاجز الخمسة بالمائة.
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