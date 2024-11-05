زاخاروفا تعلن استعداد روسيا للنظر في أي مقترحات أمريكية بعد الانتخابات

الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو ستكون مستعدة لدراسة أي مقترحات لواشنطن بعد الانتخابات والنظر في مدى توافقها مع المصالح الروسية.



وأضافت في تصريح منشور على موقع الخارجية الروسية: "بشكل عام، لا يهم روسيا كيف ستنتهي هذه الانتخابات وما هي نتيجتها، نظرا إلى ظهور إجماع بين الحزبين في الولايات المتحدة بشأن المواجهة مع بلادنا. لكن إذا تغير شيء ما في السياسة الأمريكية لاحقا وإذا تم توجيه مقترحات من جانبهم إلينا، فسنكون مستعدين لدراستها لمعرفة ما إذا كانت تتوافق مع المصالح الروسية".



وشددت زاخاروفا على أن روسيا، ستقوم في كافة الأحوال بالدفاع بحزم عن مصالحها، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمن القومي.

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وتابعت الدبلوماسية الروسية: "سيكون من المنطقي لو قام الرئيس الأمريكي المقبل أي كان بالتركيز على حل مشاكل بلاده وألا يسعى إلى مغامرات على بعد عشرات الآلاف من الأميال من الشواطئ الأمريكية. نتمنى أن يتغلب الشعب الأمريكي على أزمة الديمقراطية والانقسام في المجتمع".



وانطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عملية تصويت لانتخاب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، في حدث يقام كل أربع سنوات في أول يوم ثلاثاء من شهر نوفمبر. ويمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب. وبدأ التصويت المبكر في العديد من الولايات.