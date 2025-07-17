زاخاروفا تكشف سبب تعثّر المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "الآن، في الحقيقة، تعليق المحادثات هو من جانب أوكرانيا"، مشيرةً إلى أنهم "كانوا يطالبون بوقف إطلاق نار مستدام ومستقر، ولكنهم الآن يتجنّبون الجولة التالية ولم يحددوا بعد موعداً لإجرائها أو متى سيكونون مستعدين لعقدها".
وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تنتظر المقترحات الأوكرانية بشأن موعد جولة جديدة من المفاوضات، مشيراً إلى أنه بعد اكتمال عملية تبادل جثث الجنود القتلى وفقاً لاتفاقيات الجولة الثانية من المحادثات، سيتعين تحديد موعد للجولة الثالثة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الكرملين: موسكو ستبحث مع كييف مذكرة وقف إطلاق النار
-
نتنياهو: موفق طريف هو من طلب منا مساعدة الدروز في سوريا
-
بريطانيا تدعو لاحترام سيادة سوريا
-
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على خفض تمويل المساعدات والبث العام
-
شهيد في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية جنوبي لبنان
-
وفاة 50 شخصاً جراء حريق في العراق
-
ترامب: نعتزم فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15% على السلع من 150 دولة
-
الشرع: الكيان الإسرائيلي يسعى لتحويل سوريا لساحة فوضى