الخميس 2025-07-17 07:58 م
 

زاخاروفا تكشف سبب تعثّر المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

المتحدثة باسم الخارجية الروسية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية
 
الخميس، 17-07-2025 06:46 م
الوكيل الإخباري-   صرّحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا تباطأت بسبب تصرّفات كييف، فهي تارةً تتهرّب، وتارةً لا تستطيع تحديد موعد لاجتماع جديد.اضافة اعلان


وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "الآن، في الحقيقة، تعليق المحادثات هو من جانب أوكرانيا"، مشيرةً إلى أنهم "كانوا يطالبون بوقف إطلاق نار مستدام ومستقر، ولكنهم الآن يتجنّبون الجولة التالية ولم يحددوا بعد موعداً لإجرائها أو متى سيكونون مستعدين لعقدها".

وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تنتظر المقترحات الأوكرانية بشأن موعد جولة جديدة من المفاوضات، مشيراً إلى أنه بعد اكتمال عملية تبادل جثث الجنود القتلى وفقاً لاتفاقيات الجولة الثانية من المحادثات، سيتعين تحديد موعد للجولة الثالثة.

روسيا اليوم
 
 
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