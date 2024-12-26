زاخاروفا: لم تكن لروسيا بعد أي اتصالات مع فريق ترامب

وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن واشنطن لم تتصل بموسكو لمناقشة إمكانية زيارة كيث كيوغ، الذي يخطط ترامب لتعيينه في منصب المبعوث الخاص لشؤون أوكرانيا، أو إجراء أي اتصالات معه.
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