زاخاروفا: لم تكن لروسيا بعد أي اتصالات مع فريق ترامب

الوكيل الإخباري- نفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إجراء أي اتصالات بين روسيا وفريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

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وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "لا توجد أي اتصالات مع فريق ترامب عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية".