الثلاثاء 2025-12-09 12:54 ص

زاخاروفا: نزاع واسع النطاق في فنزويلا سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها

ي
أرشيفية
الإثنين، 08-12-2025 11:45 م

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن التوترات حول فنزويلا تثير قلقا، محذرة من أن نزاعا واسع النطاق هناك سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وأكدت زاخاروفا في تعليقها على استراتيجية الأمن القومي الجديدة للولايات المتحدة، يوم الاثنين، أن موسكو تأمل في أن واشنطن لن تدخل في نزاع واسع النطاق مع فنزويلا.

اضافة اعلان


وقالت إن "ذلك يثير قلقا بالغا على خلفية التوترات الحالية حول فنزويلا، التي يؤججها البنتاغون بشكل متعمد".


وتابعت: "نأمل في أن البيت الأبيض سيتمكن من الامتناع عن التحرك اللاحق نحو نزاع واسع النطاق، ما يهدد بأن يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة لنصف الكرة الأرضية الغربي بأسره".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تتضمن بنودا تشبه الإشارات إلى "تعديل روزفلت"، الرئيس الأمريكي الـ 26 الذي أعلن في حينه عن حق واشنطن في التدخل في شؤون بلدان أمريكا اللاتينية من أجل "استقرار الوضع الاقتصادي الداخلي" فيها.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستستهدف عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية من خلال توجيه ضربات إلى مواقع على الأرض، وذلك بعد أن استهدفت القوات الأمريكية قوارب يعتقد أنها تنقل مخدرات في البحر منذ سبتمبر الماضي.


وقامت الولايات المتحدة بحشد قوات عسكرية في البحر الكاريبي بالقرب من سواحل فنزويلا تحضيرا للعمل العسكري المحتمل.


وأعلنت القيادة الفنزويلية عن رفضها للإجراءات التي تتخذها واشنطن بالقرب من سواحل البلاد وحذرت من شن أي عدوان على فنزويلا.

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي بوتين يؤكد تعزيز منظمة الأمن الجماعي خلال رئاسة روسيا للمنظمة في 2026

مصر .. جنازة مهيبة لـ 4 قضاة لقوا مصرعهم في حادث مروع

عربي ودولي مصر .. جنازة مهيبة لـ 4 قضاة لقوا مصرعهم في حادث مروع

ل

فلسطين أمنيون سابقون يحذرون كاتس من تصاعد الإرهاب اليهودي بالضفة

بشهادة الجميع .. الجماهير الأردنية هي فاكهة بطولة كأس العرب 2025

أخبار محلية بشهادة الجميع .. الجماهير الأردنية هي فاكهة بطولة كأس العرب 2025

ل

عربي ودولي ويتاكر: ترامب قد ينسحب من جهود التسوية في أوكرانيا إذا رأى أن اتفاق السلام مستحيل

ي

طب وصحة تقوية المناعة في الشتاء.. أطعمة ومركبات طبيعية تحمي الجلد والأعصاب

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية ونفط تكساس

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية ونفط تكساس

ب

أسواق ومال قيمة الذهب في خزائن روسيا تقفز 112 مليار دولار في عام واحد



 






الأكثر مشاهدة