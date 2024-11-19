زعماء مجموعة العشرين يعبرون عن قلقهم البالغ إزاء الوضع في غزة ولبنان

وأكد البيان المشترك على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولبنان.
وقال الزعماء في البيان إنهم متحدون في دعم وقف إطلاق النار الشامل في غزة وفي لبنان.
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