 
الثلاثاء 2024-11-19 03:44 ص
 

زعماء مجموعة العشرين يعبرون عن قلقهم البالغ إزاء الوضع في غزة ولبنان

قادة العالم يلتقطون صورة جماعية خلال قمة مجموعة العشرين
قادة العالم يلتقطون صورة جماعية خلال قمة مجموعة العشرين
الثلاثاء، 19-11-2024 02:55 ص
الوكيل الإخباري-   عبر زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في بيان مشترك صادر عن قمتهم في البرازيل الاثنين، عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بالوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والتصعيد في لبنان.اضافة اعلان


وأكد البيان المشترك على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولبنان.

وقال الزعماء في البيان إنهم متحدون في دعم وقف إطلاق النار الشامل في غزة وفي لبنان.
 
gnews

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